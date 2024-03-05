Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Культура
В Москве открылась выставка-ретроспектива еврейского авангарда
Общество
Родители детей с СМА подали в суд из-за отказа фонда предоставить лекарство
Армия
Экипажи Су-25 ВКС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ
Общество
Синоптики спрогнозировали переменную облачность в Москве 6 марта
Спорт
«Пари Сен-Жермен» обыграл «Реал Сосьедад» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Происшествия
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Воронежской областью
Авто
Эксперты спрогнозировали рост продаж новых машин в России в марте
Наука и техника
«Спящие» и устойчивые к лечению очаги туберкулеза обезвредят желтым светом
Мир
Трамп лидирует на праймериз республиканцев в более чем 10 штатах
Общество
Более 60% россиянок совершают импульсивные покупки
Мир
Пушилин назвал танки Abrams переоцененными западной пропагандой
Культура
Эмир Кустурица рассказал о желании снять в роли Раскольникова студента-дебютанта
Общество
Собянин подвел итоги первого года работы флагманского центра НИИ Склифосовского
Общество
Число пострадавших в результате ЧП на ТЭЦ в Туве возросло до 16 человек

Жителя Липецка госпитализировали с ожогами после отпуска в ОАЭ

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Липецке 30-летнего мужчину госпитализировали с солнечными ожогами 11% тела. Недавно он вернулся из отпуска, который провел в Объединенных Арабских Эмиратах.

Пострадавший поступил в ожоговое отделение Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол». Заведующий отделением Илья Копылов рассказал GOROD48, что липчанин после возвращения из поездки почувствовал себя плохо: всё тело щипало, а на месте солнечных ожогов появилось воспаление.

Мужчина без промедления обратился в больницу, его сразу же госпитализировали. У пострадавшего диагностировали сильные ожоги рук и туловища, уточняет Lipetskmedia.

Ранее врач-дерматолог Станислав Арканников рассказал, что солнечные ванны могут быть полезны для здоровья при соблюдении определенных условий. По его словам, загар является защитной реакцией кожи на воздействие солнечных лучей, полезных для организма лишь в умеренных дозах.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024