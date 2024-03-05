Жителя Липецка госпитализировали с ожогами после отпуска в ОАЭ

В Липецке 30-летнего мужчину госпитализировали с солнечными ожогами 11% тела. Недавно он вернулся из отпуска, который провел в Объединенных Арабских Эмиратах.

Пострадавший поступил в ожоговое отделение Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол». Заведующий отделением Илья Копылов рассказал GOROD48, что липчанин после возвращения из поездки почувствовал себя плохо: всё тело щипало, а на месте солнечных ожогов появилось воспаление.

Мужчина без промедления обратился в больницу, его сразу же госпитализировали. У пострадавшего диагностировали сильные ожоги рук и туловища, уточняет Lipetskmedia.

Ранее врач-дерматолог Станислав Арканников рассказал, что солнечные ванны могут быть полезны для здоровья при соблюдении определенных условий. По его словам, загар является защитной реакцией кожи на воздействие солнечных лучей, полезных для организма лишь в умеренных дозах.