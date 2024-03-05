Foreign Affairs: Зеленский может смягчить запрет по переговорам с Россией

Украине придется смягчить указ президента Владимира Зеленского о запрете на переговоры с Россией, чтобы начать диалог между странами. Об этом 5 марта написал журнал Foreign Affairs.

«Киев мог бы смягчить указ президента 2022 года, устанавливавший «невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным». Киев мог бы уточнить, что указ распространяется только на президента России, а не на других представителей российского правительства», — говорится в материале.

Авторы статьи отмечают, что стороны должны подать сигналы о готовности к переговорам. В частности, Запад мог бы озвучить условия по снятию санкций с России и назначить специальных представителей по конфликтной дипломатии.

«Сесть за стол переговоров будет непросто, но альтернативой является бесконечная, изнурительная <военная операция>», — отметили авторы.

9 февраля президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Россия и Украина рано или поздно придут к согласию и отношения между народами восстановятся. Он отметил, что Запад думает, будто боевые действия навсегда «растащат» одну часть русского народа от другой. Однако воссоединение произойдет, уверен Путин.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.