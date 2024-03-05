Опрос зафиксировал отсутствие у большинства граждан ФРГ веры в победу Украины

Большинство немцев не верит в победу Украины в конфликте с Россией, следует из данных опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения Forsa. Результаты были опубликованы 5 марта немецким новостным сайтом n-tv.

«Лишь меньшинство немцев верит, что Украина сможет выиграть <в конфликте> против России даже при усилении поддержки со стороны Запада», — говорится в сообщении.

Так, 57% опрошенных ответили, что у Украины нет шансов победить, даже если поддержка Киева со стороны Запада значительно возрастет. Обратного мнения придерживаются лишь 35% респондентов.

Кроме того, согласно опросу, проведенному Forsa по заказу немецкого журнала Stern, 76% немцев поддерживают однозначный отказ правительства Германии от ввода сухопутных войск на Украину, и лишь 18% заявили о противоположной точке зрения.

Однако вопрос о том, беспокоит ли жителей Германии то, что республика будет напрямую втянута в конфликт на Украине, разделил население страны на равные группы: 50% ответили, что очень или крайне обеспокоены таким исходом, и 50% заявили, что беспокоятся меньше или не беспокоятся на этот счет вовсе.

Ранее, 22 января, итальянская газета La Repubblica со ссылкой на опросы сообщила, что уровень поддержки военной помощи Украине гражданами Италии достиг самого низкого уровня за два года. Так, продолжение военной помощи Украине поддерживают 42% населения страны, при этом, по данным издания, этот же показатель весной 2022 года превышал 50%.

В том же месяце президент Польши Анджей Дуда заявил, что существующая на Западе усталость от украинского конфликта стала чрезвычайно опасным явлением, с которым необходимо бороться. Он также призвал продолжать оказывать поддержку Украине.

26 декабря прошлого года научный руководитель Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов также отметил, что усталость в отношении конфликта на Украине на Западе становится всё более явной. По его словам, это видно по комментариям в западных СМИ и отдельным заявлениям политиков.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.