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Хабиб Нурмагомедов рассказал, как принимал решение о завершении карьеры

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов рассказал, что о его решении завершить карьеру до последнего момента знали только он и его мать.

«Ни один человек не знал, кроме меня и мамы. Но я сам знал, когда я заходил в октагон, что это мой последний бой. <...> Первый раунд, а я уже скучал, выступая. <...> Я был уверен в себе, что больше я никогда не выйду в октагон. Я шел как на последний бой», — поделился Нурмагомедов в интервью для VK Видео.

Он уточнил, что тогда именно мама попросила его завершить карьеру. Однако боец ответил, что должен выйти в октагон еще раз. При этом своими мыслями о том, что пора заканчивать, Нурмагомедов не делился ни с кем. Даже с мамой этот вопрос далее не обсуждался, подчеркнул боец.

«Как такового, знаешь, сел и переговоры какие-то с мамой — тоже не было. Она выразила свое мнение, позицию, я понял, но я никогда ни с кем вот это не обсуждал, не разговаривал. Я сказал маме, что нужно этот бой мне сделать по-любому, <...> и я завершил. Но об этом никто не знал, кроме меня», — сказал он.

Нурмагомедов также отметил, что подготовка к последнему в карьере бою проходила тяжело на фоне травм. Тогда спортсмен провел в больнице семь дней, а после сломал палец. По словам бойца, ему в бою помог запас опыта, навыков и сила характера.

Интервью Нурмагомедова для «VK Видео» прошло на родине спортсмена — в Дагестане. Комики Нурлан Сабуров, Тамби Масаев и Адам Зубайраев отправились вместе с командой VK к берегам Каспийского моря, где провели со знаменитым бойцом два дня. В ходе интервью он также впервые поделился эмоциями о бое с ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором.

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Боец объявил о завершении карьеры 24 октября 2021 года после победы в поединке против Джастина Гэтжи в Абу-Даби (ОАЭ) в рамках турнира UFC 254.

Нурмагомедов стал чемпионом UFC 7 апреля 2018 года, победив единогласным решением судей американца Эла Яквинту. Он трижды защищал титул в поединках против ирландца Конора Макгрегора и американцев Дастина Порье и Джастина Гэтжи. Кроме того, в 2022 году Нурмагомедов был официально введен в Зал славы UFC.

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