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Участники группы Onyx заявили о готовности получить гражданство России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Участники легендарной рэп-группы Onyx Фред Ли Скраггс – младший (псевдоним Fredro Starr) и Кирк Джонс (Sticky Fingaz) хотели бы принять российское гражданство по примеру американского боксера Роя Джонса – младшего. Об этом они рассказали в интервью «Откровенно с Татаркой», которое 5 марта опубликовано на YouTube-канале блогера Лилии Абрамовой Tatarka FM.

«Если Рой Джонс может, то почему бы Onyx не получить. <...> Приехать сюда и получить паспорт было бы очень здорово, потому что у нас здесь очень большая семья [фанатов]», — сказал Скраггс.

Он также выразил восхищение тем, что президент России Владимир Путин «играет в хоккей, борется с медведями» и «реально очень крутой». Артист заявил о желании встретиться с главой государства и подчеркнул, что участники группы уважают российского лидера.

«В мире много мест, где я бы не смог жить. <...> Но я бы однозначно смог жить в России. Обожаю Москву», — добавил Джонс.

Американский боксер Рой Джонс – младший получил гражданство РФ в сентябре 2015 года.

«Мы были в России больше, чем любой другой американский артист»
Культовый рэп-дуэт Onyx — о любви к русским фанатам, летнем туре по РФ и своей новой книге

Ранее, 26 января, Скраггс и Джонс рассказали в интервью «Известиям» о планах организовать турне по России этим летом и признались, что им нестрашно приезжать в РФ, потому что они чувствуют любовь российской аудитории. Также Скраггс рассказал, что пишет биографию коллектива, которая будет издана и в России.

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