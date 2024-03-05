Второй этап благоустройства стартовал возле вокзала Зеленоград-Крюково

Возле городского вокзала Зеленоград-Крюково МЦД-3 стартовал второй этап благоустройства. Об этом во вторник, 5 марта, рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Зеленоград-Крюково является конечной станцией МЦД-3 «Ленинградско-Казанский», соединившего в августе 2023 года Зеленоград и подмосковный город Раменское. Планируется, что работы по благоустройству улучшат транспортную и пешеходную доступность станции, пишет «Москва 24».

По словам Бирюкова, в зоне проведения работ уже установили строительно-бытовой городок, ограждения и временные дорожные знаки. Для пешеходов организовали удобные проходы.

Работы второго этапа затронут участки улиц Новокрюковской, от Проектируемого проезда №898 до улицы Ленина, и улицы Ленина, от Новокрюковской до Заводской улицы.

Всего планируется обновить почти 1,5 тыс. кв. м. асфальта на тротуарах, заменить порядка 4,5 тыс. кв. м. асфальта на проезжей части и во внутридворовых проездах, замастить гранитной плиткой привокзальную площадь и прилегающие территории, отмечает РИАМО.

Кроме этого, специалисты установят почти 20 современных фонарей и семь уличных торшеров. Опоры контрастного освещения появятся на нерегулируемых наземных переходах. Также оборудуют велопарковки и три новые остановки с беспроводной связью и слотами для зарядки. В ходе работ возле станции разобьют более 1,8 тыс. кв. м газона, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Реконструкция городского вокзала Зеленоград-Крюково завершилась в декабре 2023 года. На вокзале сделали удобные пересадки на городской общественный транспорт и комфортный доступ к поездам МЦД, сообщает телеканал «360». Столичный мэр рассказал, что в 2024 году продолжится работа над обновлением подвижного состава на МЦД-3 и МЦД-4, пишет НСН.

В феврале мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что к 2030 году в Москве достроят три новые ветки метро. Речь идет о Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской линиях столичной подземки. Помимо этого, будут открыты 39 станций метро и девять станций МЦД, отмечает телеканал «Звезда».