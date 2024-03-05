Группа компаний МТС обнародовала финансовые результаты за 2023 год

Цифровая экосистема МТС обнародовала финансовые и операционные результаты за IV квартал прошедшего года, а также за 2023 год в целом. Как сообщают в компании, отчетность демонстрирует устойчивость бизнеса компании и значительный рост финансовых результатов.

Так, в IV квартале 2023 года консолидированная выручка группы компаний увеличилась на 18,0% год к году до 168 млрд руб. на фоне роста доходов всех бизнес-направлений. Рост OIBDA в отчетном периоде составил 3,9% до уровня 56,7 млрд руб на фоне роста доходов телеком-направлений, успешных результатов вертикали «Финтех», роста выручки и эффективного управления затратами вертикали Медиа. Сдерживающее влияние на рост OIBDA оказали инвестиции в развитие перспективных направлений и продуктовых команд. Чистая прибыль группы компаний МТС в 4 квартале достигла 16,1 млрд рублей.

В целом же, выручка МТС за 2023 год достигла 606 млрд руб, увеличившись на 13,5% год к году, а чистая прибыль корпорации за прошедший год достигла 54,6 млрд руб, что выше показателя предыдущего года на 67,5%.

«Наши бизнес-направления показывают стабильный рост, количество клиентов экосистемы в 2023 году превысило 15 млн человек. Среди зрелых бизнесов экосистемы заметный вклад в прирост выручки вносит вертикаль „Финтех“. Она развивается как один из ключевых драйверов экосистемы, создавая лучшие цифровые сервисы на розничном рынке финансовых услуг. При этом мы развиваем направление как самостоятельный и инвестиционно-привлекательный бизнес, соответствующий лучшим практикам корпоративного управления», — рассказал президент и председатель правления группы МТС Вячеслав Николаев.