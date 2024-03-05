Продажи новых грузовиков в России выросли на 36% за месяц

В феврале в России было реализовано 10,2 тыс. новых грузовых автомобилей. По сравнению с январем продажи выросли на 35,8%, а по отношению к февралю прошлого года — на 18,4%. Об этом 5 марта сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Самыми продаваемыми грузовиками второй месяц подряд стали китайские Sitrak — 2249 реализованных экземпляров и 22% доли рынка. На втором места расположился «КамАЗ» (1609 ед.), следом идут китайские Shacman (1276 ед.), FAW (862 ед.) и Dongfeng (686 ед.).

За январь-февраль объем продаж новых грузовиков в России достиг 17,8 тыс. ед., что на 14,8% больше, чем за первые два месяца прошлого года.

15 февраля газета «Ведомости» сообщала, что немецкий концерн Daimler Truck AG в 2024 году вышел из капитала КамАЗа. По словам главы челнинского автогиганта Сергея Когогина, Mercedes-Benz Group AG не участвует в жизни российской компании с февраля 2022 года. Daimler держал 15% акций КамАЗа.

13 февраля «Интерфакс» со ссылкой на прогноз Когогина сообщал, что в 2024 году российский рынок тяжелых грузовиков полной массой 14–40 т снизится на 24–31%. Глава КамАЗа указал, что продажи грузовиков находятся под давлением высокой ставки.