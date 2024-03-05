Эксперт назвал полезным однодневный ОСАГО для дачников

Краткосрочный полис ОСАГО, который со 2 марта можно оформлять на срок от одного дня до трех месяцев, может быть полезен людям, которые пользуются автомобилями время от времени. Такое мнение руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов высказал во вторник, 5 марта.

Он допустил, что это могут быть дачники, которые ездят на дачу на выходные.

«Почему бы им не купить, например, полис на два дня? То есть категорий, которые захотят приобретать такие однодневные полисы, на самом деле довольно много. Начиная от таксистов и заканчивая дачниками. Но именно рынок покажет, кто станет основной целевой аудиторией вот такого механизма», — сказал он в разговоре с «Радио 1».

Автоэксперт добавил, что по закону ограничений на использование краткосрочных полисов ОСАГО нет. Однодневный полис — это механизм, позволяющий создать сервис в привычном для пользователя виде, в виде подписки.

«То есть человек заключает, допустим, однодневные договоры ОСАГО, но в реальности для него это будет выглядеть как подписка на сервис. А как это устроено внутри, я думаю, что автомобилистов мало должно волновать. Это именно возможность подписки на услугу с очень гибким интервалом времени», — заключил Шкуматов.

Полис ОСАГО сроком на 10 дней для отечественной Lada Granta и для китайского Livan X3 Pro будет стоить 1–3 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении «Страхового дома ВСК», которое поступило «Известиям» 26 февраля.

Так, 10-дневный полис ОСАГО на Lada Granta 2023 года выпуска для водителя в возрасте 25 лет с понижающим КБМ (безаварийная езда) и небольшим стажем вождения (три года) обойдется в 2969,44 рубля (понижающий коэффициент составит 0,22). Полис на год обошелся бы ему в 13,5 тыс. рублей.

2 марта в силу вступил закон о новом типе полисов ОСАГО, автогражданку можно будет оформлять на срок от одного дня до трех месяцев, сообщает телеканал «Звезда».

Срок действия у краткосрочных полисов будет отложенным, как у электронных — не ранее чем через три дня после оформления. Данная мера позволит исключить мошенничество, когда ОСАГО оформляют сразу после автоаварии, передает НСН.