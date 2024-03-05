Туроператор прокомментировал сообщения о сложностях с оплатой турецких отелей

Проблемы с платежами из России в Турцию существуют уже достаточно давно. Кроме того, есть трудности по расчетам и с другими странами, сообщили «Известиям» 5 марта в пресс-службе туроператора «Русский Экспресс».

«В то же время, у многих турецких принимающих компаний уже есть представительства в России, и для своих клиентов они решили вопрос», — отметили в пресс-службе, добавив, что не испытывают проблем с оплатой отелей.

Что касается турпотока из России в Турцию, то, по данным туроператора, никакого спада не наблюдается. Напротив, количество ранних бронирований отдыха в этой стране выросло по сравнению с прошлым годом.

Ранее в этот день заместитель председателя партии Vatan, кандидат в главы муниципалитета Антальи Сердар Ускуплю рассказал турецкой газете Aydınık, что турецкие отели не могут получать оплату от российских гостей, а у туристических фирм не получилось отправить взносы для участия в международной отраслевой выставке, которая пройдет в Москве 19–21 марта. По словам Ускуплю, переводы из России либо начисляются с большим опозданием, либо не приходят вообще. Политик указал, что это чревато серьезными проблемами для туристического сектора Турции.

В то же время, в посольстве РФ в Анкаре сообщили, что российские туристы не обращались в диппредставительства России в Турции по поводу проблем с оплатой отдыха в отелях страны.

Посол РФ В Турции Сергей Ерхов 27 февраля заявил, что США «терроризируют» турецкий бизнес, угрожая ему вторичными санкциями и прочими проблемами из-за сотрудничества с Россией, и это противоречит нормам международного взаимодействия.

Турецкие банки 17 января начали приостанавливать обработку платежей из России. Гендиректор Holding Finance Broker Татьяна Кулябина заявила «Известиям», что проблемы с обработкой турецкими банками платежей из РФ приведут к большим потерям для экономики Турции.

12 февраля «РИА Новости», ссылаясь на источник в банковском секторе Турции, написало, что Москва и Анкара ведут диалог по поводу начала использования российского аналога SWIFT — Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) — в двусторонних финансовых операциях.