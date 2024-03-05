Шойгу заявил о продвижении ВС РФ после взятия Авдеевки

Солдаты Вооруженных сил (ВС) РФ не позволили украинской армии закрепиться на новых рубежах после бегства из Авдеевки и продолжают продвижение. Об этом во вторник, 5 марта, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«После бегства украинских боевиков из авдеевского узла обороны российская группировка войск не позволила им закрепиться на рубеже Петровское – Ласточкино – Северное», — отметил он на тематическом селекторном совещании с руководством ВС РФ.

Министр добавил, что российская армия продолжает теснить бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) «в западном направлении». Военнослужащие ВС РФ демонстрируют мужество и героизм, справляются с поставленными задачами, акцентировал Шойгу.

17 февраля ВС РФ взяли под полный контроль Авдеевку в Донецкой Народной Республике (ДНР), о чем сообщил министр обороны РФ Шойгу, отметив при этом, что противник бежал, бросив вооружение и военную технику. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что освобождение города российскими военными позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и, следовательно, значительно обезопасить населенный пункт от ударов киевского режима.

А 18 февраля в Минобороны сообщили, что ВС РФ, освободив Авдеевку, продвинулись на глубину 8,6 км, при этом потери противника составили более 1,5 тыс. военнослужащих.

Позже, 26 февраля, сообщалось об уничтожении первого танка Abrams производства США в районе Авдеевки. 4 марта в Минобороны России сообщили об уничтожении второго танка Abrams на авдеевском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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