Часть деревни под Псковом подтопило во время паводка

В Псковском районе в населенном пункте Бабаево наблюдается сложная паводковая ситуация, часть поселка подтоплена. Глава района Наталья Федорова, а также глава волости и сотрудники МЧС обошли жилые дома, пообщались с жителями и предложили помощь. Несколько семей обеспечили питьевой водой. Связь с жителями постоянно поддерживается.

Псковской ленте новостей в администрации муниципалитета рассказали, что специалисты ГУ МЧС произвели подрыв льда, который скопился на изгибах реки Великой, блокировал отток талых вод и являлся основной причиной подтопления. В администрации рассказали, что по-прежнему наблюдается массированное скопление льда, ледовое поле обширное.

В населенных пунктах продолжается мониторинг паводковой ситуации. Он ведется в круглосуточном режиме при помощи дронов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Отмечена стабилизация паводковой обстановки в Порховском и Палкинском районах. В случае возникновения угрозы подтопления жители могут обратиться в единую диспетчерскую службу Псковского района.