Самбисты соревнуются за звание лучшего на чемпионате России в Брянске

Лучшие самбисты соревнуются на чемпионате России в Брянске. Данные соревнования — это шанс завоевать право представить страну на мировом первенстве. Шесть комплектов медалей уже разыграны, их обладателям ради победы пришлось буквально жертвовать здоровьем. О том, как проходит чемпионат, во вторник, 5 марта, рассказал корреспондент «Известий» Владислав Харченко.

Чемпионом Россиив весовой категории выше 98 кг стал Михаил Кашурников, который теперь будет представлять Россию на мировом первенстве. Журналист пообщался со спортсменом.

«Участвовал на кубке России, травмировал колено: полностью по всему кругу надорвал. Вообще не должен был бороться, операция должна была быть. Сейчас хотел рекорд поставить, меньше минуты, у всех выиграть, но из-за колена не получилось, а на «мире» (чемпионате мира. — Ред.) я сейчас восстановлюсь и дам жару там», — отмечает чемпион мира по боевому самбо Михаил Кашурников.

Сильнейших выявляют не только среди мужчин, на ковер выходят и женщины. Одновременно проводят по четыре схватки.

Поединки и в боевом, и в спортивном самбо длятся пять минут. Побеждает тот, кто за это время наберет больше очков. Досрочную победу рефери фиксируют при отрыве от соперника на восемь баллов, а также при успешно проведенном болевом приеме, отметил корреспондент.

Заслуженному мастеру спорта Альсиму Черноскулову 40 лет, в прошлом году официально завершил карьеру. Однако к чемпионату России решил вернуться и показать молодежи силу и мощь старой школы. В первом бою Черноскулов уверенно победил начинающего спортивный путь оппонента, рассказал журналист.

«Организация с каждым годом всё лучше, соперники всё умнее, каждый хочет забрать кусочек хотя бы этой куртки. Ну а так — интересно, конкуренция растет», — отметил Черноскулов.

Как сообщил Харченко, 750 спортсменов из 70 регионов, на несколько дней Брянск стал местом притяжения поклонников самбо со всей России. Поддержать своих земляков приезжают болельщики из разных уголков страны.

«Мы впервые проводим чемпионат России в Брянске. Здесь один из лучших дворцов единоборств. Прекрасный праздник для нас сделали сегодня все жители города Брянска, полный зал», — отмечает президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

Ярким моментом дня стал финальный поединок по боевому самбо, где в весовой категории до 69 кг Шейх-Мансур Хабибулаев отправил в нокаут Александра Донцова, отметил Харченко.

«Я не скажу, что самый яркий бой я провел, наверное, один из самых ярких. Здесь были очень достойные ребята, сражались. Уровень как всегда высокий, спасибо всем моим соперникам, каждый из них был достоин стать чемпионом», — рассказал Хабибулаев, ставший чемпионом России по самбо 2024 года.

В первый день чемпионата России разыграли шесть комплектов наград. Победителям вместе с медалями вручили хрустальные кубки, их изготовили брянские умельцы по уникальной технологии, которую используют здесь с XVIII века.

Ранее, 25 февраля, в Буркина-Фасо прошел первый международный турнир по самбо имени президента РФ Владимира Путина. Участниками соревнований стали спортсмены из стран Альянса государств Сахеля (AES) и России. Победу одержал Алира Абдул Малик из Буркина-Фасо. Второе место занял малиец Дрисс Траоре, а бронзу получил россиянин Магомед Алиев.

В ноябре прошлого года корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров в честь 85-летнего юбилея самбо рассказал об истории становления дисциплины, а также о выдающихся атлетах. Так, например, самбист Артем Осипенко на чемпионате в Ереване стал 10-кратным чемпионом мира.