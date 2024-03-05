Карточки пациентов и шприцы обнаружили на свалке под Новосибирском

Жители Искитима (Новосибирская область) обнаружили на свалке мешок с медицинскими отходами. В свертке обнаружены шприцы и карточки пациентов.

Информация о находке на улице Базарной появилась в конце февраля. Местные жители обнаружили коробки и пакеты с медицинскими отходами. В частности, в одной из коробок находились амбулаторные карты с персональными данными и номерами полисов ОМС пациентов. Об этом сообщает Сиб.фм.

Жители обратились к главному врачу Искитимской центральной городской больницы и написали официальное письмо руководству медицинского учреждения. После этого отходы были ликвидированы в течение трех суток.

Представитель некоммерческой организации «ЖКХ контроль. Сибирь» Артем Фролов отметил, что мусор мог быть вынесен с территории детской больницы. Медицинские отходы, которые необходимо утилизировать особым способом, находились в открытом доступе.

В Ставропольском крае в 2023 году было возбуждено уголовное дело по факту утилизации опасных отходов. Организация сжигала мусор разного класса опасности, не получив заключение государственной экологической экспертизы.