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В США указали на схему «смягчения» указа Зеленского о запрете переговоров

Foreign Affairs: Зеленский может смягчить указ о запрете переговоров с РФ
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Фото: REUTERS/Florion Goga
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Украинский конфликт неизбежно окончится мирными переговорами, и его участникам необходимо подготовить для этого почву. В первую очередь, президент Украины Владимир Зеленский должен откорректировать указ о запрете переговоров с РФ. Об этом 5 марта написали обозреватели американского журнала Foreign Affairs.

Журналисты пишут, что участники конфликта и страны Запада должны начать подавать сигналы о готовности к переговорам. Украина, в свою очередь, могла бы смягчить указ президента о запрете переговоров с РФ.

Помимо этого, эксперты журнала считают, что страны Запада могли бы назначить специальных представителей по конфликтной дипломатии. Журналисты отмечают, что работа этих чиновников будет продолжительной, однако даже сам факт их появления стал бы сигналом к тому, что переговоры возможны.

Ранее в этот день заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что нынешние власти Украины не смогут вести конструктивные переговоры. Он добавил, что в Киеве выдвигают «дурацкие идеи» вроде «формулы Зеленского», при этом тот понимает, что они работать не будут.

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До этого, 2 марта, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в адрес России не поступало никаких серьезных предложений о переговорах с Украиной после встречи в Стамбуле в 2022 году. Отвечая на вопрос, готова ли Москва воспользоваться площадкой для переговоров с Киевом, которую еще раз готова предоставить Турция, он отметил, что этот вопрос нужно задавать не ему, поскольку РФ от переговоров никогда не отказывалась.

Ранее, 9 февраля, президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Россия и Украина рано или поздно придут к согласию и отношения между народами восстановятся.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

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