Захарова заявила о полной дискредитации работы послов стран ЕС в России

Послы стран Европейского союза (ЕС) в России полностью дискредитировали себя, и российское общество ставит вопрос о целесообразности их пребывания в стране. Об этом 5 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом она ответила на вопрос о возможности высылки послов ЕС после инцидента с их внезапным отказом от встречи министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Это же не с нашей подачи этот вопрос возник, это не мы этот вопрос задали. Это общественность наша, которая узнала от Сергея Лаврова об этих обстоятельствах, общественность начала задавать вопросы. А что тогда вообще в нашей стране они делают?» — сказала Захарова в интервью ТАСС на полях Всемирного фестиваля молодежи.

По словам дипломата, своими действиями европейские послы абсолютно дискредитировали себя как в РФ, так и за рубежом. Она также выразила уверенность в том, что на тему случившегося будут сделаны выводы.

Ранее в этот день Захарова также отметила, что отказ послов ЕС от встречи с Лавровым ставит вопросы о значении их деятельности в государстве. Как указала тогда представитель МИД РФ, они занимаются вмешательством во внутренние дела России и организуют «перформансы».

4 марта Лавров рассказал, что послов Евросоюза пригласили для разговора в преддверии выборов президента России, но те отказались за два дня до встречи. Он удивился, как возможно такое, чтобы послы боялись прийти на встречу с министром страны, в которой аккредитованы.

Комментируя это, заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев, заявил о необходимости выдворить послов из России и понизить уровень дипломатических отношений. По его словам, такой отказ от встречи с министром полностью противоречит идее существования дипломатических миссий и назначения послов.

15 декабря 2023 года глава государства Владимир Путин предупредил, что любое вмешательство в дела России будет жестко пресекаться. Он добавил, что только народ является единственным источником власти в стране.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта. При этом в дистанционном электронном формате оно будет проходить только в тех регионах, где уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах России. Как уточнил 31 января член ЦИК Павел Андреев, за рубежом россияне смогут проголосовать на 276 участках в 143 странах, они будут работать в те же дни — с 15 по 17 марта.