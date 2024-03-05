В Подмосковье с переломами госпитализирован 1,5-месячный мальчик

Новорожденный ребенок госпитализирован в подмосковной Истре с множественными переломами, ушибами и гематомами, в связи с чем возбуждено уголовное дело. Об этом 5 марта сообщили в Telegram-канале прокуратуры Московской области.

Предварительно, 1,5-месячного мальчика из квартиры в поселке Глебовский 3 марта госпитализировали с различными переломами костей тела, ушибами и гематомами.

«При осмотре установлено неудовлетворительное состояние квартиры, в которой проживал ребенок, ограниченное количество продуктов питания и одежды», — сказано в сообщении ведомства.

Прокуратура проводит проверку, по результатам которой даст оценку деятельности органов системы профилактики и действиям родителей.

На сайте следственного управления Следственного комитета по Московской области добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело (п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ).

Проводятся следственные действия для установления обстоятельств произошедшего.

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