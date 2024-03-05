Политолог оценил последствия утечки разговора немецких офицеров для Германии

Директор Центра европейской информации, руководитель информационного офиса Совета Европы в России, доцент МГИМО Николай Топорнин в беседе с «Известиями» 5 марта оценил последствия для Германии утечки разговора немецких офицеров о ракетах Taurus. По его мнению, подобные ситуации являются элементом противостояния.

«Тот факт, что в самой структуре бундесвера возникают такие дыры, конечно, волнует немцев. Значит, определенные военные секреты может выведать любой. Всё это очень заботит и политическое руководство Германии. Конечно, для Берлина это большой скандал, который может повлечь за собой отставки определенных персон», — сказал Топорнин.

Он также отметил, что конфликт между ФРГ и другими странами НАТО из-за утечки разговора, о котором писал ряд зарубежных СМИ, вряд ли может сыграть против Германии, так как это не та страна, на которую легко можно оказать давление.

«Германии не та страна, на которую можно легко оказывать давление. Это лидер Евросоюза, крупнейшая европейская экономика. То есть по всем параметрам: по военным, по экономическим, образовательным — ФРГ лидирует среди западных государств. При этом такая утечка тоже является элементом противостояния, так как вся мировая политика состоит в принципе из оказания давления друг на друга», — указал политолог.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин добавил, что в данной ситуации следует обратить внимание и на то, что все статусные фигуры имеют возможность напрямую общаться и с Брюсселем, и с Вашингтоном, в частности с Пентагоном. По его словам, это значит, что подобного рода проекты не только знают, но и просчитывают в Брюсселе, и в Вашингтоне.

«Вот это, наверное, важный момент с военно-политической точки зрения, не только с военно-технической. Это должно настораживать мировое сообщество. То есть мы видим сегодня, что, скорее всего, выдохнувшись, Украина заставляет США искать варианты для поставок современных высокотехнологичных систем поражения дальнего действия для того, чтобы конфликт не погас до президентских выборов в Америке включительно», — предположил военный эксперт.

Расшифровка дискуссии немецких офицеров об ударах по территориям РФ была опубликована 1 марта главным редактором RT Маргаритой Симоньян. Во фрагменте аудиозаписи представителей Военно-воздушных сил Германии офицеры обсуждали, сколько таких снарядов понадобится для атаки на Крымский мост и будет ли такой удар результативным.

На следующий день после утечки, 2 марта, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что власти ведут расследование по факту публикации записи разговора. Так, 5 марта, глава минобороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что утечка связана с ошибкой применения платформы WebEx одним из участников разговора. Министр подчеркнул, что в целом системы связи ФРГ не были скомпрометированы, а расследование инцидента продолжается.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что запись переговоров немецких офицеров демонстрирует вовлеченность стран Запада в конфликт на Украине. Кроме того, Москва надеется ознакомиться с результатами расследования властей ФРГ по данной теме.

Также в связи с произошедшим в МИД РФ был вызван посол ФРГ в России Александр Ламбсдорфф. Дипломатический источник рассказал «Известиям», что во время общения с послом в ведомстве помимо обсуждения записи разговора будут «затронуты и другие вопросы».

Украинская сторона предпринимает попытки атаковать территорию России на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. В последние месяцы Киев неоднократно настаивал на передаче немецких дальнобойных ракет Taurus, однако сталкивался с отказами. Шольц, в свою очередь, выступает против поставок данного вооружения, так как это опасно вовлечением Германии в конфликт.