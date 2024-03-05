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Балицкий указал на угрозу для всего мира из-за обстрелов ЗАЭС

Балицкий: МАГАТЭ не признает обстрелов ЗАЭС, угрожающих всему миру
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не признает обстрелы территории Запорожской АЭС (ЗАЭС), которые создают ядерную угрозу для всего мира, заявил 5 марта глава Запорожской области Евгений Балицкий.

Он подчеркнул, что российская сторона неоднократно принимала делегацию агентства во главе с ее руководителем Рафаэлем Гросси. Обеспечивался проезд экспертов, их безопасность.

«Но, к сожалению, мы отдаем себе отчет, что все европейские структуры, начиная с Олимпийского комитета, Совета Европы, МАГАТЭ,— все, кто получает деньги Запада, они не признают очевидных вещей: что укронацистский режим сегодня обстреливает атомную станцию и это является основным сегодня фактором, угрожающим миру с точки зрения ядерной угрозы», — цитирует Балицкого «РИА Новости».

Он заключил, что если эксперты не замечают обстрелы, то всё остальное не имеет смысла и становится «разговорами и болтовней».

Ранее, 1 марта, Балицкий признался, что власти Запорожской области ничего не ждут от предстоящего визита гендиректора МАГАТЭ Гросси, европейские учреждения не видят обстрелов ЗАЭС. По его словам, «абсолютно пустые представители европейских структур работают в интересах тех, кто им платит деньги».

4 марта Гросси в ходе пресс-конференции сообщил, что планирует посетить Россию 5 марта. Он также не исключил, что встретится с российским лидером.

После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с «Известиями» отметил, что не исключает встречу эксперта с Владимиром Путиным.

Прошлый визит в РФ глава МАГАТЭ совершил 7 февраля. Тогда Гросси посетил ЗАЭС и заявил, что эксперты агентства якобы не собрали достаточной информации, чтобы установить, кто именно вел обстрелы электростанции. При этом отметил, что число атак на станцию сократилось.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) периодически пытаются атаковать ЗАЭС и ее город-спутник Энергодар. Так, 14 февраля ВСУ совершили атаку на город с помощью четырех беспилотников, один из которых попал в административное здание, остальные были подавлены.

Запорожская АЭС является крупнейшей по количеству блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль РФ по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией.

Электростанцию контролируют сотрудники МАГАТЭ с начала сентября минувшего года. Миссия организации приехала на ЗАЭС после обстрелов территории станции ВСУ.

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