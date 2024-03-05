Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не признает обстрелы территории Запорожской АЭС (ЗАЭС), которые создают ядерную угрозу для всего мира, заявил 5 марта глава Запорожской области Евгений Балицкий.

Он подчеркнул, что российская сторона неоднократно принимала делегацию агентства во главе с ее руководителем Рафаэлем Гросси. Обеспечивался проезд экспертов, их безопасность.

«Но, к сожалению, мы отдаем себе отчет, что все европейские структуры, начиная с Олимпийского комитета, Совета Европы, МАГАТЭ,— все, кто получает деньги Запада, они не признают очевидных вещей: что укронацистский режим сегодня обстреливает атомную станцию и это является основным сегодня фактором, угрожающим миру с точки зрения ядерной угрозы», — цитирует Балицкого «РИА Новости».

Он заключил, что если эксперты не замечают обстрелы, то всё остальное не имеет смысла и становится «разговорами и болтовней».

Ранее, 1 марта, Балицкий признался, что власти Запорожской области ничего не ждут от предстоящего визита гендиректора МАГАТЭ Гросси, европейские учреждения не видят обстрелов ЗАЭС. По его словам, «абсолютно пустые представители европейских структур работают в интересах тех, кто им платит деньги».

4 марта Гросси в ходе пресс-конференции сообщил, что планирует посетить Россию 5 марта. Он также не исключил, что встретится с российским лидером.

После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с «Известиями» отметил, что не исключает встречу эксперта с Владимиром Путиным.

Прошлый визит в РФ глава МАГАТЭ совершил 7 февраля. Тогда Гросси посетил ЗАЭС и заявил, что эксперты агентства якобы не собрали достаточной информации, чтобы установить, кто именно вел обстрелы электростанции. При этом отметил, что число атак на станцию сократилось.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) периодически пытаются атаковать ЗАЭС и ее город-спутник Энергодар. Так, 14 февраля ВСУ совершили атаку на город с помощью четырех беспилотников, один из которых попал в административное здание, остальные были подавлены.

Запорожская АЭС является крупнейшей по количеству блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль РФ по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией.

Электростанцию контролируют сотрудники МАГАТЭ с начала сентября минувшего года. Миссия организации приехала на ЗАЭС после обстрелов территории станции ВСУ.