Умер экс-тренер сборной Нидерландов по футболу Рейверс

Бывший главный тренер сборной Нидерландов Кес Рейверс скончался в возрасте 97 лет. Об этом сообщается на сайте клуба PSV.

Рейверс возглавлял голландскую сборную с 1981 по 1984 год. Он также тренировал «Твенте» и PSV, с которым трижды выиграл чемпионат Нидерландов, дважды завоевал Кубок страны и один раз стал обладателем Кубка УЕФА.

Рейверс стал первым тренером, получившим премию Ринуса Михельса.

В качестве футболиста Рейверс выиграл чемпионат и Кубок Франции в составе «Сент-Этьена», провел за сборную Нидерландов 33 матча и забил 10 голов.