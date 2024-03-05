На киевской станции метро «Выдубичи» с потолка начала капать вода

В Киеве начала протекать очередная станция метро, сообщает 5 марта украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

На этот раз вода начала капать с потолка на станции «Выдубичи».

«В метрополитене объяснили это аварией водопровода возле станции», — говорится в сообщении.

Среди прочего издание также напомнило, что депутат Киевсовета Андрей Витренко еще 23 февраля выразил опасение, что во время весеннего паводка киевское метро может быть затоплено. По его словам, синяя ветка метрополитена может превратиться в «венецианский канал, по которому можно будет передвигаться только на лодках».

8 декабря 2023 года «Страна.ua» сообщала, что в Киеве закрыли шесть южных станций метро на синей ветке из-за разгерметизации тоннеля, в который начала поступать вода. В тот же день Киевский городской уточнил, что движение между станциями будет закрыто на полгода начиная с 9 декабря.