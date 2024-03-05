В Петербурге задержали мужчин за съемку ТЭЦ с квадрокоптера

Двое мужчин были задержаны полицией за съемку Автовской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Санкт-Петербурге. Об этом 5 марта сообщила пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.

«На месте происшествия наряд Росгвардии обнаружил и задержал двоих нарушителей, которые приехали на такси и осуществили рядом с охраняемым объектом запуск квадрокоптера, а затем с его помощью вели видеосъемку прилегающей к ТЭЦ территории», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Росгвардии.

Как уточняется, в отдел полиции был доставлен и водитель такси, который довез нарушителей к объекту.

В июне 2023 года Министерство транспорта РФ сообщило, что с 1 марта 2024 года в России для гражданских беспилотников (БПЛА) будут упрощены процедуры организации полетов. Так, разрешается запускать беспилотники над населенными пунктами на высоте до 150 м от земли или водоема в светлое время суток, при этом беспилотник должен находиться в прямой видимости внешнего пилота и вне запретных зон.