Жительница Тольятти отдала мошенникам около 500 тыс. рублей

В Тольятти полиция проводит проверку по факту мошенничества в отношении 35-летней женщины. Потерпевшая лишилась около 500 тыс. рублей.

По словам местной жительницы, которая работает кондитером, сообщений ей пришло в одном из мессенджеров. Собеседник представился сотрудником компании сотовой связи и предложил женщине установить на телефон «защиту» от мошенников. Потерпевшая прекратила общение. Спустя некоторое время ей поступили сообщения от имени службы безопасности банка. Собеседник заявил, что на счете тольяттинки якобы зарегистрирована «подозрительная активность», пишет НИА «Самара».

Вскоре женщине поступило новое сообщение. На этот раз злоумышленник представился сотрудником сервиса госуслуг. Он заявил, что преступники завладели личными данными потерпевшей и взломали ее аккаунт. Женщина согласилась перевести накопления на «безопасный» счет.

В Коми по факту мошенничества в отношении женщины возбуждено уголовное дело. Потерпевшая доверилась лжеброкером и «инвестировала» 3,8 млн рублей.