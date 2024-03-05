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Иностранцы восхитились видом гуляющих в центре Москвы людей

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Фото: соцсети
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Пользователи англоязычного сегмента соцсети X (бывш. Twitter) восхитились кадрами из центра Москвы, которые были опубликованы 2 марта в профиле RadioGenoa и набрали свыше 24 млн просмотров.

На видео без комментариев показана обстановка в районе Малой бронной улицы и Патриарших прудов, где можно увидеть множество гуляющих молодых людей и полностью заполненные уличные кафе. Судя по одежде окружающих, ролик был снят в теплое время года.

Публикация сопровождается вопросом автора: «Что бросается в глаза?» В ответ на это один из иностранных пользователей соцсети восхитился тем, что на видео показаны «Прекрасные люди. Не жирные. Не грубые». Другой обратил внимание на «молодых и цивилизованных людей, как в США когда-то». Еще один пользователь отметил в числе прохожих множество прекрасных женщин.

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Накануне сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица назвал Москву лучшим городом в мире. Выступая на на Всемирном фестивале молодежи, он особо отметил столичную архитектуру и указал на то, что всегда хорошо чувствует себя в Москве.

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