США открыли в Латвии очередной центр снабжения. Об этом 4 марта сообщило американской посольство в Риге в социальной сети X (бывш. Twitter).

В сообщении посольства сказано, что военнослужащие американской армии открыли новый центр материально-технического обеспечения на авиационной базе Лиелварде.

Его целью является снабжение контингента НАТО для поддержания боевой готовности в пределах Латвии и Балтийского региона.

Ранее, 29 января, командир сухопутной дивизии сил обороны Эстонии генерал-майор Вейко-Велло Пальм заявил, что вероятность конфликта с Россией представляет «единственную существенную угрозу» Североатлантическому альянсу. При этом армии многих стран НАТО не готовы к гипотетическому конфликту с РФ, указал он. В свою очередь, командир второй пехотной бригады Эстонии полковник Мати Тикерпуу отметил, что Россия хочет «восстановить свою мощь». По его мнению, конфликт с РФ является просто вопросом времени.

До этого, 24 января, НАТО начало масштабные учения у границ РФ под названием Steadfast Defender («Стойкий защитник»). В них принимают участие все 32 страны альянса, все виды войск блока и около 90 тыс. человек личного состава. Отмечалось, что учения будут проходить в Атлантике и Европе и продлятся несколько месяцев. Немецкое агентство DPA сообщило, что их сценарием будет нападение России на одну из стран-членов и они отработают выполнение ст. 5 Североатлантического договора, согласно которой все страны альянса должны защитить атакованную страну-союзницу.

Запад регулярно разжигает истерию среди граждан своих стран, предупреждая о якобы возможной скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем страна «отправится завоевывать весь мир». Однако президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что ничего подобного в планах страны нет, но она готова к любым выпадам НАТО.