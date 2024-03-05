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Росздравнадзор пересек нелегальную онлайн-продажу противозачаточных препаратов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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На страницах маркетплейсов пресечена нелегальная продажа противозачаточных препаратов «Левоноргестрел» и «Квинестрол». Об этом 5 марта Росздравнадзор сообщил в своем Telegram-канале.

«В связи с обнаружением факта реализации под видом БАДов противозаточных лекарственных средств «Левоноргестрел» и «Квинестрол» на страницах маркетплейсов Росздравнадзор незамедлительно проинформировал торговые онлайн-площадки о недопустимости продажи данных препаратов», — сказано в сообщении.

В Росздравнадзоре отметили, что маркетплейсы отреагировали оперативно и оповестили службу о блокировке возможности продажи «Левоноргестрела» и «Квинестрола». Ведомство передало информацию в Роскомнадзор, чтобы там заблокировали незаконные интернет-страницы.

Также в Росздравнадзоре отметили, что благодаря постоянной проверке продаж лекарств онлайн, которую ведет Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения, в России уже удалось заблокировать примерно 70 тыс. сайтов и страниц.

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Ранее, 20 октября 2023 года, следствие закончило расследование по делу жительницы Благовещенска, которая в 2020–2021 годах закупила лекарство, свободный оборот которого запретили в России в 2018 году, а потом продавала на работе по 1,5 тыс. рублей без рецепта. При этом она уничтожила все документы на это лекарство и не регистрировала его. В отношении 50-летней женщины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 234 УК РФ («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта»).

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