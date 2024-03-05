Автоэксперт назвал приводящие к износу двигателя ошибки водителей

Автомобилисты могут продлить срок службы двигателя благодаря ряду процедур. Об этом рассказал технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов, сообщает 5 марта «Газета.Ru».

Как рассказал автоэксперт, лишь малое количество водителей регулярно проводят чистку дросселя, из-за чего ресурс двигателя уменьшается. Из-за загрязнения дроссельной заслонки автомобиль будет работать нестабильно, появится затрудненный холодный пуск, машина будет глохнуть или перестанет запускаться.

Также, по словам специалиста, при работе мотора с изношенными свечами топливо в цилиндре может сгорать не полностью. Это приводит к потере мощности, плохому запуску и перерасходу топлива. Несгоревшее топливо остается в цилиндрах и попадает в масло, из-за чего ресурс мотора тоже снижается.

Кроме того, каждые 40 тыс. километров пробега следует промывать форсунки без снятия, порекомендовал автоэксперт. Если форсунка недоливает топливо, то качество топливовоздушной смеси ухудшается, что приводит к нестабильной работе двигателя и потере в динамике. Если форсунка переливает топливо, существует риск гидроудара. Наконец, ресурс двигателя снижается, если если вовремя не заменить воздушный фильтр, указал Родионов.

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