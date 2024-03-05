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Автоэксперт назвал приводящие к износу двигателя ошибки водителей

Автоэксперт Родионов: ресурс двигателя авто уменьшается без чистки дросселя
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Автомобилисты могут продлить срок службы двигателя благодаря ряду процедур. Об этом рассказал технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов, сообщает 5 марта «Газета.Ru».

Как рассказал автоэксперт, лишь малое количество водителей регулярно проводят чистку дросселя, из-за чего ресурс двигателя уменьшается. Из-за загрязнения дроссельной заслонки автомобиль будет работать нестабильно, появится затрудненный холодный пуск, машина будет глохнуть или перестанет запускаться.

Также, по словам специалиста, при работе мотора с изношенными свечами топливо в цилиндре может сгорать не полностью. Это приводит к потере мощности, плохому запуску и перерасходу топлива. Несгоревшее топливо остается в цилиндрах и попадает в масло, из-за чего ресурс мотора тоже снижается.

Кроме того, каждые 40 тыс. километров пробега следует промывать форсунки без снятия, порекомендовал автоэксперт. Если форсунка недоливает топливо, то качество топливовоздушной смеси ухудшается, что приводит к нестабильной работе двигателя и потере в динамике. Если форсунка переливает топливо, существует риск гидроудара. Наконец, ресурс двигателя снижается, если если вовремя не заменить воздушный фильтр, указал Родионов.

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5 марта директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий рассказал, что весной многие водители пренебрегают техническим обслуживанием, слишком рано меняют резину на летнюю и совершают другие ошибки: к примеру, не адаптируют свой стиль вождения к изменяющимся условиям на дорогах весной.

29 февраля технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов рассказал, что некоторые модели Renault, Skoda, Mitsubishi, Suzuki и Nissan сейчас являются самыми надежными кроссоверами на вторичном рынке в России в сегменте до 1 млн рублей.

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