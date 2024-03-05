Уголовное дело возбудили после падения лифта в Шушарах

Уголовное дело возбудили после падения лифта в поселке Шушары Санкт-Петербурга, в результате которого пострадало несколько человек. Об этом во вторник, 5 марта, сообщили в Следственном комитете России.

«Следственным отделом по Пушкинскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)», — говорится в Telegram-канале СК РФ.

По версии следствия, падение лифта произошло вследствие перегрузки. Также в Следкоме подтвердили информацию, что в результате инцидента в медучреждения доставили троих пострадавших, в числе которых восьмилетний мальчик с ушибом правого голеностопного сустава.

В настоящий момент проводится осмотр места происшествия и выясняются обстоятельства случившегося. В рамках следственных действий допрашивают свидетелей и происходит изъятие документации.

Инцидент с падением лифта произошел ранее в этот день в одном из домов на Новгородской улице.

Генеральный директор управляющей компании «Единый город» Зухра Ефимова рассказала, что из-за перегруза лифт, остановившись на первом этаже, не открылся, а резко опустился на 40 см вниз до буфера. Она также уточнила, что среди 15 находившихся в кабине было пятеро детей. Кроме того, по словам Ефимовой, дом был сдан в эксплуатацию в 2014 году, а срок службы лифта составляет 25 лет, каждый год он проходит ежегодное освидетельствование.

На кадрах, которые оказались в распоряжении «Известий», можно увидеть процесс эвакуации людей из лифта. На видео специалисты открывают двери лифта и выпускают по одному пассажиров из кабины. Сотрудник МВД России помог одному из пострадавших выйти из подъезда.