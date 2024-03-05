Умер экс-президент Союза архитекторов России Юрий Гнедовский

Народный архитектор РФ, лауреат Госпремии СССР Юрий Гнедовский скончался в возрасте 93 лет. Об этом 5 марта сообщил источник «Известий».

Гнедовский был обнаружен в своей квартире в Москве накануне. Следов насильственной смерти не обнаружено.

Смерть архитектора подтвердили ТАСС в пресс-службе Российской академии художеств.

Главной работой Юрия Гнедовского считается проект Театра на Таганке. За это в 1991 году архитектор получил Государственную премию СССР. Пост президента Союза архитекторов России Гнедовский занял в 1993 году. Однако труд мастера был оценен и по всему миру. Так, он был почетным членом Американского института архитекторов, Королевского института архитекторов Ирландии, Союзов архитекторов Польши и Грузии.