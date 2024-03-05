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Новый мост через Оку открыли в Орловской области

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Фото: пресс-служба губернатора Орловской области
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В Орловском муниципальном округе открыли новый мост через реку Оку. Строительство переправы завершилось на несколько месяцев раньше срока.

Стоимость выполнения работ составила 317,8 млн рублей. На объекте уже установлены дорожные знаки, столбики, перильные ограждения. Об этом сообщает InfoOrel.ru. Длина моста составляет 141 м. Кроме того, построено 850 м дороги.

Новый мост имеет большое значение для муниципалитета, он обеспечивает транспортную доступность населенных пунктов Касьяновка и Тайное. С наступлением половодья прежний низководный мост не справлялся с задачей, его периодически подтапливало. Строительство нового моста должно было завершиться 28 июня 2024 года, однако подрядчик ООО «Уваровская ПМК-22» справился раньше.

Работы выполнены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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