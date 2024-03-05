Житель Якутии погиб в результате пожара на коневодческой базе

В Оймяконском районе Якутии в результате пожара на коневодческой базе погиб мужчина. Об этом ИА YakutiaMedia сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС России.

Пожар произошел утром 5 марта в местности «Тиэрбэ», в 12 км от села Томтор. На территории коневодческой базы загорелась избушка.

К моменту прибытия спасателей строение было полностью охвачено огнем. В результате погиб мужчина 1990 года рождения, избушка выгорела на площади 72 кв. м.

В тушении были задействованы три человека и одна единица техники, уточняет ИА SakhaNews. Причина возгорания и виновное лицо устанавливаются.

2 марта пожар случился в частном доме в одном из сел Алтайского края. В результате погиб мужчина и его трехлетняя дочь. Следственный комитет проводит проверку по факту трагедии.