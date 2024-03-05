Кинотеатр «Родина» признали объектом культурного наследия в Пензе

Здание кинотеатра «Родина» признали объектом культурного наследия в Пензе. Соответствующий документ подписал министр по охране памятников истории и культуры региона Александр Понякин.

Кинотеатр был построен в 1950-е годы, он является образцом позднего сталинского ампира. Фасад отличается колоннами, балюстрадами и барельефной символикой. Здание давно не используется, отмечает ИА «Пенза-пресс». После включения здания в единый государственный реестр объектов культурного наследия в его границах запрещены изменение объемно-пространственных характеристик, строительство новых объектов и размещение временных объектов. Разрешено проводить работы по ремонту, консервации и реставрации здания.

Жители региона обратились в министерство из-за беспокойства о вероятном сносе здания. Специалисты провели историко-культурную экспертизу и подтвердили ценность кинотеатра.

Здание находится в региональной собственности. Властям предстоит найти средства для проведения реконструкции кинотеатра.