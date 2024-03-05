Прокуратура: в многоэтажке в петербургских Шушарах упал лифт с людьми

Прокуратура Пушкинского района Санкт-Петербурга начала проверку после падения лифта с людьми в многоэтажном доме в поселке Шушары. Об этом во вторник, 5 марта, сообщило ведомство в Telegram-канале.

Инцидент произошел в доме № 10 по Новгородскому проспекту. В ходе проверки прокуратура даст оценку работе организации, которая управляет общедомовым имуществом, и соблюдению требований безопасного использования лифтов.

В кабине лифта в момент случившегося находились 15 человек, среди которых пятеро детей. Источник «Известий» рассказал, что после происшествия госпитализировали троих человек — двоих мужчин и восьмилетнего мальчика. Врачи подозревают у них переломы.

Также в распоряжении «Известий» есть кадры эвакуации с места происшествия. На видео специалисты открывают двери лифта, выпускают пассажиров из кабины.

По словам гендиректора управляющей компании «Единый город» Зухры Ефимовой, инцидент произошел из-за перегруза: лифт, остановившись на первом этаже, не открылся, а спустился на 40 см вниз. По ее словам, дом сдали в эксплуатацию в 2014 году, срок службы лифта составляет 25 лет, при этом его ежегодно проверяют.

Ранее, 6 февраля, сообщалось, что электрик погиб во время работы грузового лифта в Санкт-Петербурге. Специалист находился на втором этаже гостиницы на улице профессора Ивашенцова и отправлял на другие этажи емкости с водой. В какой-то момент у него выпало полотенце, электрик попытался его поднять. Тогда двери грузового лифта закрылись, раздавив мужчине голову.