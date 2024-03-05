Охранное обязательство утвердили скульптуре «Лось» в Мончегорске

Охранное обязательство двух объектов культурного наследия (ОКН) регионального значения утвердило министерство культуры Мурманской области. Его получили скульптура «Лось» и здание Музея истории города.

ИА «Би-порт» поясняет, что скульптура «Лось» является символом Монче-тундры. Она была установлена на проспекте Металлургов в 1957–1958 годах. В документе говорится, что специалисты должны провести ежегодный мониторинг состояния объекта. В случае необходимости комплексное инженерно-техническое исследование постамента необходимо выполнить не позднее 14 декабря 2025 года.

Коттедж № 1 «Дом Кондрикова», где находится Музей истории Мончегорска, расположен на улице Царевского. Здание построили в 1937 году. Ему тоже предстоят мероприятия по комплексному инженерно-техническому исследованию ОКН. В случае необходимости инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания также необходимо провести не позднее 14 декабря 2025 года.

По результатам исследований специалисты разработают научно-проектную документацию по сохранению ОКН. Это должно быть сделано не позднее 14 декабря 2026 года. Затем начнутся реставрационные работы. Их должны провести в срок до 14 декабря 2027 года.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области планируют отремонтировать Кольский мост. На составление проектной документации власти направят до 7,7 млн рублей. На переправе потребуется привести в порядок барьерное ограждение, отремонтировать гидроизоляцию и асфальтобетонное покрытие. Также требуется устранить коррозию и протечки деформационных швов.