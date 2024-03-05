Ракетные данные

Российские СМИ 1 марта опубликовали запись телефонного разговора четырех высокопоставленных офицеров ВВС и космического командования бундесвера. Его подлинность немецкие власти уже подтвердили. В этой беседе высший офицерский состав обсуждает возможности использования ракет Taurus по Крымскому мосту. После прочтения расшифровки этого разговора становится понятно, что бундесвер не стал прорабатывать вопрос поставок Украине этих ракет сразу, когда он стал муссироваться в СМИ, еще в 2023 году.

Немецкие военные и ведомство канцлера начали обсуждать технические, военные и политические детали использования этих ракет Украиной лишь после начала Мюнхенской конференции по безопасности в феврале этого года (сообщается, что разговор состоялся еще 19 февраля).

Основной проблемой, которая интересует правительство и бундесвер, как следует из расшифровки этого перехвата, остается то, какие шаги официальная Москва будет расценивать как прямое участие Германии в конфликте. Обучение украинских военных и технического персонала в ФРГ такой «красной линией» не считается. Неясным для командного состава воздушных и космических сил остается то, будет ли Россия расценивать как непосредственное немецкое участие в конфликте прямую линию защищенной связи между командными центрами в Германии и командными центрами ВСУ на территории Украины.

Публикация этого разговора высшего командного состава бундесвера российскими СМИ позволяет говорить о нескольких важных аспектах. Во-первых, это очередной провал немецких спецслужб. В данном случае за эту утечку ответственна Служба военной контрразведки министерства обороны ФРГ (MAD). Скандал с неподтвержденной официально прослушкой телефона канцлера Ангелы Меркель в 2010-х годах мог бы быть предметом ответственности Федерального ведомства по безопасности в информационной технике (BSI). Также можно вспомнить прошлогоднюю новость о кроте в Федеральной разведывательной службе (BND).

Во-вторых, дискуссии о поставках ракет Taurus Украине — часть важнейшего аспекта внешнеполитической культуры Германии — самоограничения в экспорте оружия. Так, до начала поставок летального оружия Украине летом 2022 года ФРГ никогда не отправляла своих вооружений воюющей стране. Единственным исключением в этом вопросе был Израиль. Начало боевого применения бундесвера за рубежом в конце 1990-х и в 2000-е годы можно назвать процессом «восстановления внешнеполитической нормальности» для Германии, снятия самоограничений. Поставки оружия Украине тоже можно считать частью такого процесса, поэтому в вопросе поставок ракет большой дальности немецкое правительство проявляет крайнюю осторожность. Однако снятие самоограничений ФРГ во внешней и оборонной политике идет и, вероятно, все-таки приведет к поставкам ракет большой дальности воюющему государству.

В-третьих, опубликованный разговор свидетельствует о том, что ранее канцлер Олаф Шольц, объясняя затягивание отправки ракет официальному Киеву, неоднократно использовал заведомо ложный тезис о том, что применение Taurus ВСУ невозможно без задействования немецких военных непосредственно на территории Украины. Таким образом, Шольц подвергается серьезной критике внутри страны сразу по нескольким причинам: сознательное введение общественности в заблуждение по поводу военно-технических аспектов использования ракет; нерешительность и затягивание поставок ракет Украине, в то время как союзники, Франция и Великобритания, уже поставляют ракеты дальнего действия; собственно провал немецких спецслужб, который требует расследования и кардинального повышения качества их работы.

Однако следует отметить, что этот скандал не приведет ни к отставке самого канцлера, ни к правительственному (коалиционному), ни к политическому кризису в Германии. Уход Шольца с поста канцлера не выгоден ни социал-демократам, ни их партнерам по правящей коалиции. Поэтому следующие выборы в бундестаг, скорее всего, не будут досрочными и пройдут, как и запланировано, осенью 2025 года. А вот на выборах в Европарламент в июне этого года и на региональных выборах осенью оппозиция улучшит свои результаты.

Также может произойти парадокс — публикация перехваченного разговора представителей высшего командного состава бундесвера будет способствовать не отказу от поставок Украине ракет Taurus, а ускорению этого события, поскольку канцлер захочет уйти от критики оппозиции, общества и союзников за свою нерешительность.

Автор — кандидат политических наук, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН

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