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Аналитики рассказали о новой схеме мошенников перед 8 Марта

IT-эксперт Егоров: перед 8 Марта появились фейковые сайты по продаже цветов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Новая мошенническая схема для кражи денег у россиян появилась в Сети перед 8 Марта. Об этом 5 марта рассказали аналитики компании в области кибербезопасности F.A.C.C.T.

Как отметил ведущий аналитик ее департамента Digital Risk Protection Евгений Егоров, киберпреступники ожидаемо используют для своих атак актуальные информационные поводы.

«С 1 марта злоумышленники начали запускать мошеннические сайты по продаже цветов к 8 Марта. Для привлечения жертв злоумышленники заявляют о больших скидках на ассортимент фейкового магазина», — рассказал он в беседе с «Газетой.Ru».

По данным эксперта, после выбора букета потенциальную жертву просят указать контактные данные и адрес доставки, а затем оплатить товар, что приводит к потере средств.

Ожидается, что в преддверии 8 Марта количество аналогичных сценариев может увеличиться, причем используемые киберпреступниками решения могут привести к потере всех средств со счета и данных банковской карты.

В связи с этим специалисты посоветовали проверять дату регистрации доменного имени сайтов через Whois-сервисы, поскольку подобные ресурсы зачастую создаются незадолго до атак. Также рекомендуется проверять наличие и подлинность указанной на сайте информации о компании. Кроме того, для онлайн-покупок стоит использовать специальные банковские карты, отметили аналитики.

«Спишут десятки тысяч»: мошенники придумали новую схему обмана россиян с налогами
Они выманивают данные личного кабинета и крадут деньги

Накануне в Федеральной нотариальной палате сообщили о том, что в ряде случаев злоумышленники прикидываются нотариусами и незаконно выманивают у людей персональные данные и деньги. В частности, такая мошенническая схема вскрылась на платформе «Авито». Она состоит в том, что на популярном ресурсе публикуется объявление об услуге «дистанционного нотариуса». При этом к нотариату всё это не имеет никакого отношения, отметили в ФНП.

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