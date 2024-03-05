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В России произошло 185 ДТП за прошедшие сутки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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На российских дорогах за прошедшие сутки произошло 185 ДТП, в которых 17 человек погибли и 230 получили ранения. С участием несовершеннолетних зарегистрировано 25 ДТП, двое детей погибли, еще 25 получили травмы. Об этом в Госавтоинспекции МВД России сообщили «Известиям» 5 марта.

ДТП, в которых погибли дети-пассажиры, произошло в Челябинской области. Водитель иномарки со стажем вождения менее двух лет в разрешенном для обгоне месте, выехал на встречку и столкнулся с другой легковушкой. В результате ДТП водитель второй машины и трое его пассажиров, в числе которых двое мальчиков, скончались на месте происшествия. Самому младшему ребенку на момент аварии было несколько месяцев, он находился на заднем сиденье на руках у матери. Второму было пять лет, он находился на переднем пассажирском сиденье в детском удерживающим устройстве.

Также в Госавтоинспекции рассказали, что на Чукотке в связи с метелью и сильным ветром временно прекращено движение транспорта с 0-го по 6-й км на автодороге Анадырь — 8-й причал.

В Госавтоинспекции порекомендовали автомобилистам при планировании автомобильной поездки ознакомиться с погодными и дорожными условиями по маршруту движения. В случае негативного прогноза стоит воздержаться от поездки до улучшения обстановки. В плохую погоду рекомендуется снизить скорость и увеличить дистанцию.

«Госавтоинспекция обращает особое внимание водителей-родителей, что следует быть предельно сконцентрированными на дорожной обстановке, когда в салоне находится ребенок-пассажир, стараться избегать резких и неоправданных маневров, а также строго соблюдать дистанцию и скоростной режим. Помните, что из-за вашей невнимательности, рискованной манеры вождения или просто ошибки могут пострадать другие участники дорожного движения, в том числе несовершеннолетние. Будьте внимательны к своим детям: их жизнь и здоровье целиком зависят от каждого из вас», — сказал «Известиям» заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

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5 марта директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий рассказал, что весной многие водители пренебрегают техническим обслуживанием, слишком рано меняют резину на летнюю и совершают другие ошибки: к примеру, не адаптируют свой стиль вождения к изменяющимся условиям на дорогах весной.

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