Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) около 12:30 уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области. Об этом 5 марта сообщило Минобороны РФ.

«Около 12:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории России», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Там рассказали, что дежурные средства ПВО сбили украинский дрон над территорией Белгородской области. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Ранее в этот же день российская ПВО уничтожила еще три беспилотника в Белгородской области, также было сбито несколько беспилотников в Курской области.

Кроме того, во вторник губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что железнодорожная станция Глушково попала под обстрел со стороны ВСУ. При атаке были повреждены линии электропередачи. Без электричества остались станция Глушково и село Кульбаки.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.