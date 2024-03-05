Нутрициолог объяснила, как сделать организм ребенка устойчивым к аллергии

Чем меньше разнообразие микроорганизмов, которые окружают ребенка, тем больше вероятность появления у него аллергических реакций. Поэтому питание беременной и кормящей женщины должно быть максимально разнообразным. Кроме того, не стоит чрезмерно оберегать ребенка от контакта с окружающей средой, рассказала в разговоре с «Известиями» 5 марта врач, нутрициолог компании «Новабиом» Дарья Русанова.

Она отметила, что аллергические реакции во многих случаях являются следствием дисбиоза кишечника. При этом снижается количество «хороших» микроорганизмов, которые поддерживают правильную работу иммунной системы, и увеличивается число условно патогенных или патогенных бактерий.

«Существует так называемая гигиеническая теория. Смысл ее заключается в том, что в последние 60 лет человечество продвинулось в борьбе с микробами посредством применения антибиотиков и антибактериальных средств, убивая и «своих», и «чужих». При этом вопросу восстановления «дружественной» микробиоты уделяется достаточно мало внимания», — объяснила Русанова.

Таким образом, по ее словам, стремление к «стерильной» чистоплотности, повальное применение антисептиков, ограничение детей в контактах с почвой и животными привели к обеднению микробиома кожи и кишечника. В результате «невидимых защитников» стало значительно меньше.

«Дело в том, что, когда ребенок рождается, бактерии обучают его иммунную систему распознавать «плохих» и спокойно реагировать на «хороших». Чем меньше разнообразие микроорганизмов, которые его окружают, тем больше вероятность появления аллергических реакций, так как «неправильно обученная» иммунная система становится более агрессивной к внешним источникам, например компонентам пищи», — отметила врач.

Люди с наиболее разнообразным составом микробиоты имеют более устойчивый иммунитет и менее подвержены аллергическим реакциям. Когда ребенок рождается, он получает состав микробиоты от матери, а в дальнейшем зависит от питания и среды, в которой находится малыш, подчеркнула специалист.

«В период грудного вскармливания кишечная микрофлора младенца будет зависеть от того, что ест мать. Поэтому питание беременной и кормящей женщины должно быть максимально разнообразным для того, чтобы обеспечить малышу базу, которая будет защищать его в первые месяцы и даже годы жизни. Не стоит ограничивать рацион определенными продуктами, если к этому нет медицинский показаний. Особенно полезно есть ферментированные продукты — квашеные овощи и фрукты, кефир, йогурт и т. д. и продукты с богатым содержанием клетчатки — овощи, фрукты, бобовые и т. п.», — посоветовала Русанова.

Также, по ее словам, не стоит чрезмерно оберегать ребенка от контакта с окружающей средой. По результатам многочисленных исследований уже давно доказано, что менее подвержены развитию аллергии дети, которые с раннего возраста контактировали с природой и животными.

«Поэтому, если, например, на прогулке малыш начинает копаться в земле, его не стоит останавливать и бежать дезинфицировать всё вокруг. Таким образом его организм учится отличать «своих» от «чужих». Кроме того, если чрезмерно оберегать ребенка от бактерий, тем самым мы лишаем его не только «плохих», но и «хороших» микроорганизмов, и есть риск того, что такое «чистое поле» могут заселить как раз нехорошие бактерии. И тогда равновесие внутри кишечника может нарушиться, что приведет не только к повышенному риску развития аллергических реакций, но и к заболеваниям ЖКТ», — добавила нутрициолог.

Кроме того, снижает разнообразие микробиоты кишечника повальное увлечение «ограничивающими» диетами без медицинских показаний. Поэтому чем более разнообразным будет рацион, тем меньше шансов на развитие аллергии.

«Принцип здорового питания заключается в том, чтобы есть всё, но в разумных пределах. Разумеется, если нет ограничений, подтвержденных медицинским диагнозом», — резюмировала специалист.

21 февраля врач-терапевт высшей категории «СМ-Клиника» Светлана Якушкина назвала самые аллергенные продукты. По ее словам, это коровье молоко и молочные продукты, которые содержат около 20 белков; рыба и морепродукты; яйца (преимущественно белок, в редких случаях желток).