Уровень воды существенно вырос на двух тамбовских реках

В Тамбовской области существенно повысился уровень воды на двух реках. Это река Большой Ломовис в районе села Рождественское Рассказовского округа и река Битюг в районе Мордово. Уровень воды вырос от 12 до 23 см.

ИА «ОнлайнТамбов.ру» со ссылкой на Тамбовский ЦГМС отмечает, что на реках Цна и Лесной Воронеж за сутки уровень воды не изменился. На остальных реках региона он, наоборот, понизился от 1 до 9 см.

Температура воды на реках — около +0,7 градуса. 6 марта синоптики не ожидают опасных гидрологических явлений.

Ранее сообщалось, что в Казани при паводке в случае резкого потепления могут пострадать больше 1,2 тыс. жителей. Начало паводка прогнозируют в третьей декаде марта. В апреле ожидаются обильные осадки в виде ливней и сильного снега.