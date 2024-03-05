Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Тверской области

Мужчина погиб в результате пожара в доме в Ржеве (Тверская область). Следственный комитет проводит проверку по факту происшествия.

Тело погибшего было обнаружено после тушения пожара. Следователи осмотрели место происшествия и назначили проведение пожарно-технической экспертизы. Кроме того, будет проведена судебная медицинская экспертиза, пишут «Тверские ведомости».

В конце февраля крупный пожар произошел в частном доме в Ачинске (Красноярский край). В тушении участвовали 12 человек, задействованы три автоцистерны. Погибли два человека.