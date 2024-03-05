Юрист назвал незаконным взимание маркетплейсами платы за возврат товаров

Взимание маркетплейсами платы за возврат некачественных товаров является нарушением прав потребителя. Об этом 5 марта «Известиям» заявил управляющий партнер компании «Илюмжинов, Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев.

Ранее в этот день российские законодатели внесли в Госдуму новый законопроект о регулировании маркетплейсов, который запрещает требовать с покупателя компенсацию за возврат товара.

«Права потребителей при дистанционной продаже товаров закреплены в ст. 26.1 Закона РФ «О защите прав потребителей». Согласно п. 4 данной статьи, потребитель вправе отказаться от товара надлежащего качества в течение семи дней после его передачи, а если информация о порядке возврата не была предоставлена — в течение трех месяцев. При этом закон прямо не разрешает маркетплейсам взимать какую-либо плату за возврат товара», — сказал Русяев.

По его словам, при возврате товара ненадлежащего качества, приобретенного на маркетплейсе, потребитель, согласно ст. 18 и 26.1 закона РФ «О защите прав потребителей», вправе безвозмездно отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать полного возмещения убытков, включая стоимость товара, расходы на его ремонт или замену, доставку к продавцу и иные расходы, без каких-либо удержаний и дополнительных платежей, за исключением расходов на пересылку товара продавцу.

Взимание маркетплейсами платы за возврат некачественных товаров является нарушением прав потребителя, подчеркнул юрист.

«В законопроекте, внесенном в Госдуму в марте 2024 года, прямо предлагается ввести запрет требовать с покупателя компенсации за возврат товара и получать такие платежи. Таким образом, по мнению разработчиков законопроекта, действующая практика некоторых маркетплейсов по взиманию платы за возврат является неправомерной», — сказал собеседник издания.

Вместе с тем продавец вправе удержать с потребителя расходы на доставку возвращенного товара при его отказе (п. 4 ст. 26.1), то есть возмещение именно доставки возможно, но не самого возврата или других сопутствующих услуг. Вероятно, сегодня маркетплейсы оформляют плату при возврате товара именно как возмещение стоимости доставки, отметил специалист.

«Таким образом, можно сделать вывод, что законодательная база не позволяет делать платным сам возврат товара для потребителей при дистанционной торговле. Взимание платы за возврат, вероятно, будет признано нарушением прав потребителей. Продавец может требовать оплаты только доставки возвращенного товара. В то же время нельзя исключать, что маркетплейсы найдут способы обойти закон, навязывая иные платежи или штрафы. Поэтому принятие специального регулирования, закрепляющего четкие правила возврата на маркетплейсах, видится необходимым», — заключил Русяев.

Ранее, 24 января, глава ФАС Максим Шаскольский сообщил, что маркетплейсы Wildberries и Ozon занимают доминирующее положение на рынке с суммарной долей около 80%. По его словам, потребители и компании малого и среднего бизнеса жалуются на работу маркетплейсов из-за завышения логистических затрат, навязывания невыгодных условий и начисления штрафов. Он призвал компании добровольно устранить нарушения.