СМИ указали на раскол между ФРГ и союзниками после утечки переговоров

Утечка разговора офицеров бундесвера о планировании ударов германскими ракетами Taurus по территории России возродила конфликт между ФРГ и другими странами НАТО по поводу поставок Киеву новых вооружений. Об этом 4 марта написало агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Североатлантическом альянсе.

Некоторые союзники раскритиковали Берлин за небрежное отношение к защите секретной информации и порекомендовали ему усилить сферу безопасности после того, как Россия раскрыла секретные переговоры, сообщили агентству источники.

Так, один из собеседников Bloomberg назвал действия немецких офицеров, чья беседа попала на запись, «непрофессиональными», и уточнил, что подобное «можно было бы ожидать от людей, которые никогда не проходили инструктажи по безопасности, но не от военных чиновников».

Другой источник подчеркнул, что не удивлен оплошностью Германии, а третий предположил, что утечка, скорее всего, приведет к ужесточению соответствующих мер во всем мире, но особенно в Германии.

При этом Bloomberg уточняет, что дискуссия германских офицеров не только поставила под сомнение позицию канцлера ФРГ Олафа Шольца, выступающего против передачи Киеву Taurus, но и раскрыла подробности о действиях Лондона и Парижа в рамках конфликта на Украины.

Кроме того, утечка возобновила раскол между Германией и ее союзниками по поводу поставок высококачественного оружия и «вызвала раздражение французов и британцев».

«Хотя последний инцидент стал еще одним позором для Германии, официальные лица союзников преуменьшили важность опубликованной информации, указав на уже известное и публичное противодействие Германии отправке Taurus», — говорится в материале.

1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала полную расшифровку дискуссии высокопоставленных сотрудников немецкой армии об ударах ракетами Taurus по Крымскому мосту, которая, по ее данным, прошла 19 февраля. В ходе разговора военные обсуждали поставки ракет Taurus на Украину.

Во фрагменте аудиозаписи представителей ВВС Германии говорилось, что офицеры обсуждали, сколько таких снарядов понадобится для атаки на Крымский мост и будет ли такой удар результативным. Разговор состоялся между начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франком Грефе, инспектором BBC бундесвера Инго Герхартцем, сотрудником центра воздушных операций космического командования бундесвера Штефаном Фенске и работником того же управления по фамилии Фроштедте.

На следующий день, 2 марта, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что власти оперативно расследуют ситуацию вокруг публикации записи разговора немецких офицеров по Украине. Он указал, что произошедшее является «очень серьезной проблемой». По его словам, случившееся расследуется «очень тщательно, очень интенсивно и очень быстро».

4 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что запись переговоров немецких офицеров демонстрирует вовлеченность стран Запада в конфликт на Украине. Кроме того, Москва надеется ознакомиться с результатами расследования властей ФРГ по данной теме, сказал он.

Также в связи с произошедшим в МИД РФ 4 марта был вызван посол ФРГ в России Александр Ламбсдорфф. Дипломатический источник рассказал «Известиям», что во время общения с послом в ведомстве помимо обсуждения записи разговора будут «затронуты и другие вопросы». Немецкий дипломат пробыл в здании министерства более часа, а затем покинул его, не ответив на вопросы журналистов.

Украинская сторона предпринимает попытки атаковать территорию России на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. В последние месяцы Киев неоднократно настаивал на передаче немецких дальнобойных ракет Taurus, однако сталкивался с отказами. Шольц в свою очередь выступает против поставок данного вооружения, так как это опасно вовлечением Германии в конфликт.