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Опрос показал желание большинства россиян проголосовать на выборах президента РФ

ФОМ: 83% россиян планируют голосовать на выборах президента РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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83% опрошенных россиян готовы проголосовать на предстоящих выборах президента РФ. Данное социологическое исследование провел фонд «Общественное мнение», результаты которого опубликованы 5 марта.

«83% россиян собираются принять участие в выборах, среди них 61% опрошенных сообщил, что совершенно точно, 13% — что вероятнее всего», — говорится в сообщении.

По результатам опроса, 90% респондентов знают точные даты проведения выборов президента страны. С 11 февраля данный показатель вырос на 11 пунктов.

Так, большинство опрошенных намерены проголосовать за кандидата в президенты России, действующего главу государства Владимира Путина, на втором месте, согласно опросу, — выдвиженец от партии ЛДПР Леонид Слуцкий. Часть респондентов (13%) пока затрудняется в выборе кандидата.

Еженедельный поквартирный опрос «ФОМнибус» прошел с 1 по 3 марта в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ. Участниками исследования стали 1500 человек.

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В октябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данные о том, что работу Путина одобряют около 80% россиян, отметил, что Путин является политическим лидером, пользующимся популярностью в мире. Однако для главы государства главными остаются отношения внутри страны, а не за рубежом.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта. При этом в дистанционном электронном формате оно будет проходить только в тех регионах, где уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах России. Как уточнил 31 января член ЦИК Павел Андреев, за рубежом россияне смогут проголосовать на 276 участках в 143 странах, они будут работать в те же дни — с 15 по 17 марта.

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