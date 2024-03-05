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Эксперт назвал риски для ЕС в случае остановки транзита газа из РФ через Украину

Митрахович: из-за остановки транзита газа РФ через Украину в ЕС поднимутся цены
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Фото: ТАСC/Константинов Максим
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В случае прекращения транзита российского газа через Украину в страны Евросоюза резко усложнится ситуация для тех государств, которые в наибольшей степени зависят от транзита. Среди таких стран Венгрия, Австрия и Словакия. Об этом сообщил «Известиям» 5 марта ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. Он уточнил, что тогда газ подорожает.

Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен отказаться от украинского транзита газа с 2025 года, но может продолжить использовать украинскую газотранспортную систему. Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

По мнению Митраховича, не факт, что позиция Симсон будет поддержана всеми в Европейском союзе. Он напомнил, что должно быть решение на уровне совета ЕС.

«Что касается самой Украины, то на самом деле по последнему заявлению [украинского] премьер-министра [Дениса] Шмыгаля можно продолжать использовать украинскую газотранспортную систему. Просто юридически будет оформлено, что там заказчиком транзита будет европейская компания, то есть, по сути дела, это будет продолжение транзита. Вполне возможно, что действительно он будет иметь место прежде всего потому, что если его не будет, то усложнится резко ситуация для тех стран, которые сейчас в наибольшей степени зависят от транзита. Это прежде всего Венгрия, Австрия и Словакия», — отметил эксперт.

По его словам, в случае остановки транзита резко подорожает газ и странам придется покупать энергоресурс через соседние государства.

Митрахович обратил внимание на то, что для Словакии, Австрии, Венгрии даже логистически удобнее получить газ по трубе, проходящей через Украину, чем покупать сжиженный природный газ (СПГ).

«Есть еще, кстати, ситуация с Молдавией и Приднестровьем. Напомню, что Приднестровье российский газ получает тоже транзитом через Украину. [В случае остановки транзита] будет большой вопрос для Европейского союза, для Молдавии, для России, что делать с Приднестровьем: кто-то будет нести ответственность, для кого это будет больший риск. Сложная ситуация. И мне кажется, что в итоге она разрешится тем, что пока на какое-то время транзит всё-таки сохранится», — заключил Митрахович.

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Ранее, 3 марта, газета Politico со ссылкой на внутренний документ Еврокомиссии сообщила, что остановка транзита российского газа в Евросоюз через Украину может привести к сокращению общего объема импорта газа в ЕС на 5%, что в случае похолодания в ЕС станет наихудшим сценарием. Кроме того, по оценке ЕК, прекращение транзита через украинскую территорию вызовет необходимость искать альтернативные маршруты и повлечет увеличение расходов на импорт.

До этого, 15 февраля, Симсон также заявила, что страны ЕС не заинтересованы в пролонгации договора о транзите российского газа в Европу через Украину, истекающего в конце 2024 года.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Однако в итоге во многих европейских странах усугубился энергетический кризис.

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