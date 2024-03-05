Хлопчатник с отредактированными генами выращивают в Новосибирске

Новосибирские ученые работают над проектом «Хлопчатник в Сибири». Эксперимент по выращиванию экзотического растения в Сибири запустили ученые Сибирского федерального научного центра агробиотехнологии РАН. Он обещает превзойти опыты ученых советского времени, которые выращивали в Сибири сою и рапс.

Цель — отредактировать гены хлопчатника таким образом, чтобы ему было комфортно в Новосибирской области, рассказал VN.ru директор СФНЦА РАН Кирилл Голохваст. По его словам, поводом для начала проекта стали общие изменения климата. Всё идет к тому, что в Сибири в скором времени можно будет выращивать некоторые южные виды растений.

Семена для опыта привезли из Узбекистана и заложили плантацию. В будущем хлопчатник высадят в открытый грунт и будут приучать требовать столько тепла и солнца, сколько может дать регион. Ученые считают, что современные технологии позволяют без сильного изменения организма редактировать гены.

Эксперимент рассчитан на несколько лет, так как ученые рассчитывают получить несколько поколений растения, а вегетационный период растения длинный.

Агентство напоминает, что в Новосибирске запустили проект по выращиванию семян, которые побывали в космосе. В СФНЦА РАН будут изучать их на предмет структурных вариаций в ДНК и биохимических изменений. Это позволит понять, воздействуют ли условия космоса на свойства сельскохозяйственных культур.

Ранее сообщалось, что группа ученых из Новосибирского государственного аграрного университета (НГАУ) изобрела колбасу, которая будет полезна при некоторых заболеваниях, в том числе онкологических. Судя по описанию изобретения, нововведением является добавление в рецепт двух ингредиентов — выжимки из белокочанной капусты и семян горчицы. В остальном это привычный мясной продукт, в который входят свинина, говядина и специи.