В московском Музее космонавтики откроется выставка к 90-летию Юрия Гагарина

В московском Музее космонавтики 7 марта откроется выставка «Гагарин. Дорога в космос», посвященная 90-летию первого космонавта Земли Юрия Гагарина, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина. Экспозиция будет работать до 1 сентября.

«В основу экспозиции легли архивные фотографии из фондов Музея космонавтики и воспоминания Юрия Гагарина. Историю его жизни дополнят картины советского быта работы Александра Дейнеки и других художников. Впервые в рамках выставки москвичи смогут увидеть форму полковника Военно-воздушных сил СССР, которую носил Юрий Алексеевич», — рассказала Наталья Сергунина.

Выставка объединяет две основные сюжетные линии — историю личности первого космонавта и особенности эпохи, в которой она развивалась. Посетителям предложат проследить основные этапы жизни Гагарина: детство, годы Великой Отечественной войны, получение рабочей профессии, становление военным летчиком и полет в космос. Воспоминания Гагарина озвучили летчики-космонавты: дважды Герой Советского Союза Владимир Аксенов, Герой Советского Союза Александр Лавейкин, Герои России Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и Сергей Кудь-Сверчков.

Кроме того, экспозиция покажет жизнь обычного советского человека сквозь призму изобразительного искусства 1930-1960-х годов. В столице впервые представят жанровые работы художников-соцреалистов из коллекции региональных музеев России.

Для юных посетителей с 9 марта по 30 апреля в музее будет проводиться познавательная программа: лекции, игры, мастер-классы, викторины и открытые уроки с настоящими космонавтами.