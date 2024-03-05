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Мантуров назвал заход ведущих маркетплейсов в новые регионы вопросом времени

Мантуров: появление ведущих маркетплейсов в новых регионах — вопрос времени
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Появление ведущих российских маркетплейсов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях — дело времени. Об этом вице-премьер РФ, глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил 5 марта Донецкому агентству новостей (ДАН).

«В этих регионах сейчас активно развиваются местные сети. Не видим причин мешать этому процессу, ведь именно многообразие форматов лежит в основе эффективного развития торговли во всей России. Ну а выход наших ведущих маркетплейсов в новые регионы — это, конечно, вопрос скорого времени», — сказал Мантуров.

По его словам, на рынки Донбасса и Новороссии уже приходят торговые организации из других регионов. Например, появилась крупная торговая сеть, представленная в Центральном и Южном федеральных округах. Она открыла первый дискаунтер в Донецке и рассматривает расширение на Запорожскую и Херсонскую области.

Кроме того, есть и одна торговая сеть из Крыма, которая в Херсонской области открыла уже семь магазинов, а в Запорожской — один супермаркет, добавил Мантуров.

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Ранее, 19 апреля 2023 года, депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал «Известиям», что для привлечения инвесторов в Донбасс и Новороссию в этих новых регионах России видят пользу в создании свободной экономической зоны (СЭЗ), и инвесторы должны будут подать свои декларации, чтобы стать ее резидентами.

В тот день в Госдуме в первом чтении приняли законопроект о создании СЭЗ на этих территориях. В проекте есть условие, что в первые 10 лет существования СЭЗ резидентам установят нулевую ставку на прибыль и имуществу, а также создадут льготы по другим налогам.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо при этом еще 31 мая 2022 года сообщал, что на территорию его региона заходят российские торговые сети, которые будут работать вместо ушедших украинских. По его словам, местные и российские производители тогда закрывали 60% потребностей населения в продовольствии.

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