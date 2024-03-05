Генштаб Армении назвал тайной последствия выхода из ОДКБ

Начальник генштаба Вооруженных сил (ВС) Армении Эдвард Асрян во вторник, 5 марта, не стал отвечать на вопрос о последствиях выхода государства из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сославшись на тайну.

«Мы пока из ОДКБ не вышли, а к чему приведет выход из ОДКБ, является тайной», — передает его слова CivilNet.

О заморозке отношений Армении с организацией премьер-министр республики Никол Пашинян заявил 22 февраля. По его словам, Договор о коллективной безопасности якобы не был выполнен в отношении Армении, особенно в 2021–2022 годах.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на следующий день заявил, что Ереван не предпринимал никаких официальных действий в связи с этим. В МИД РФ также отметили, что Москва исходит из того, что Ереван продолжает оставаться полноправным членом организации, поскольку не получал разъяснений по этому поводу.

В тот же день экс-депутат парламента Армении Арман Абовян заявил, что власти взяли курс на ухудшение отношений с Россией во исполнение воли стран Запада. Он также предположил, что, возможно, руководство республики пойдет на своеобразную пиар-акцию незначительным усилением боевой мощи армянской армии и объявит, что российский «зонтик» Армению более не защищает, поэтому ему на смену придет французский.

Отношения Армении и ОДКБ обострились в ноябре 2022 года, когда премьер-министр закавказской республики отказался подписать проект декларации СКБ ОДКБ «О совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения» из-за отсутствия там четкой, по мнению Пашиняна, политической оценки ситуации в Нагорном Карабахе.