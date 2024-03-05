Власти Сарапула обязали провести холодную воду в район Дубровка

Власти Сарапула (Республика Удмуртия) обязали организовать централизованную систему питьевого водоснабжения для жителей района Дубровки. Об этом во вторник, 5 марта, сообщает пресс-служба городского суда.

В ходе проверки прокуратуры выяснилось, что местные жители вынуждены использовать частные скважины или скважины, эксплуатируемые муниципальным учреждением «Благоустройство города».

Суд удовлетворил исковые требования городского прокурора и обязал администрацию провести холодную воду в Дубровку до 30 октября 2025 года, пишет ИА «Сусанин».